Santarcangelo Festival il sindaco Sacchetti | L’ingresso di San Marino consolida la compagine sociale

Da riminitoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì è stata annunciata al Mambo di Bologna la 56esima edizione del Santarcangelo Festival, che si terrà dal 3 al 12 luglio. Il sindaco ha commentato che l’ingresso di San Marino rafforza la composizione sociale della manifestazione. La presentazione ha coinvolto vari rappresentanti e si è concentrata sui dettagli dell’evento che si svolgerà tra luglio e agosto, con numerosi spettacoli e iniziative nel centro storico. La collaborazione con le istituzioni locali e regionali è stata al centro delle discussioni.

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Martedì, 19 maggio, è stata presentata al Mambo di Bologna la 56esima edizione del Santarcangelo Festival che si svolgerà fra il 3 e il 12 luglio. “Deep pressures” il titolo scelto dal direttore artistico Tomasz Krenczuk per il suo quinto cartellone, che chiude con oltre 100 eventi e artisti da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

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