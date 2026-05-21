Santarcangelo Festival il sindaco Sacchetti | L’ingresso di San Marino consolida la compagine sociale
Martedì è stata annunciata al Mambo di Bologna la 56esima edizione del Santarcangelo Festival, che si terrà dal 3 al 12 luglio. Il sindaco ha commentato che l’ingresso di San Marino rafforza la composizione sociale della manifestazione. La presentazione ha coinvolto vari rappresentanti e si è concentrata sui dettagli dell’evento che si svolgerà tra luglio e agosto, con numerosi spettacoli e iniziative nel centro storico. La collaborazione con le istituzioni locali e regionali è stata al centro delle discussioni.
Martedì, 19 maggio, è stata presentata al Mambo di Bologna la 56esima edizione del Santarcangelo Festival che si svolgerà fra il 3 e il 12 luglio. “Deep pressures” il titolo scelto dal direttore artistico Tomasz Krenczuk per il suo quinto cartellone, che chiude con oltre 100 eventi e artisti da. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: San Marino contro la violenza di genere: il brano musicale e la collaborazione con San Marino United Artists
Paura a San Marino: accelera invece di frenare e sfonda l’ingresso della bancaSan Marino, 21 marzo 2026 – Attimi di paura ieri mattina a Borgo Maggiore, dove un’auto è finita contro l’ingresso della filiale della Banca...
Nel cda dei soci di Santarcangelo Festival entra la Repubblica di San Marino, il plauso del sindaco Sacchetti. #SantarcangelodiRomagna #Attualita x.com
A luglio torna il teatro sperimentale e contemporaneo di Santarcangelo Festival Torna dal 3 al 12 luglio la 56esima edizione di Santarcangelo Festival, l’ultima firmata da Tomasz Kirenczuk con un programma che attraversa una pressione plurale, fisica e storic facebook
Dal Santarcangelo festival al ciclismo, sodalizio sempre più vivo tra la città clementina e San MarinoNel cda dei soci di Santarcangelo Festival entra la Repubblica di San Marino, il plauso del sindaco Sacchetti. altarimini.it
Deep Pressures. Al 56esimo Santarcangelo Festival protagoniste 35 compagnieIl Santarcangelo Festival è pronto per la 56esima edizione, che si svolgerà dal 3 al 12 luglio. A dirigere l’evento, che quest’anno ha come tema Deep Pressures per il quinto e ultimo anno sarà il dram ... newsrimini.it