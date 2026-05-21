Santarcangelo Festival il sindaco Sacchetti | L’ingresso di San Marino consolida la compagine sociale

Martedì è stata annunciata al Mambo di Bologna la 56esima edizione del Santarcangelo Festival, che si terrà dal 3 al 12 luglio. Il sindaco ha commentato che l’ingresso di San Marino rafforza la composizione sociale della manifestazione. La presentazione ha coinvolto vari rappresentanti e si è concentrata sui dettagli dell’evento che si svolgerà tra luglio e agosto, con numerosi spettacoli e iniziative nel centro storico. La collaborazione con le istituzioni locali e regionali è stata al centro delle discussioni.

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