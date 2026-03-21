Paura a San Marino | accelera invece di frenare e sfonda l’ingresso della banca

Ieri mattina a Borgo Maggiore un’auto ha accelerato invece di frenare, sfondando l’ingresso della filiale della Banca sammarinese di investimento. L’incidente ha causato danni alla porta antipanico e ha creato momenti di tensione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e mettere in sicurezza l’area.

San Marino, 21 marzo 2026 – Attimi di paura ieri mattina a Borgo Maggiore, dove un’auto è finita contro l’ingresso della filiale della Banca sammarinese di investimento, sfondando una porta antipanico (foto Pruccoli). All’origine dell’incidente ci sarebbe un errore nella manovra: il conducente, un uomo di 83 anni al volante di un Range Rover con cambio automatico, avrebbe premuto l’acceleratore invece del freno durante le operazioni di parcheggio. L’episodio si è verificato intorno alle 11.15 nel piazzale antistante l’istituto di credito. La vettura ha prima urtato una fioriera, spingendola con forza contro l’ingresso laterale. L’impatto ha mandato in frantumi il vetro della porta, che è crollato all’interno dei locali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Paura a San Marino: accelera invece di frenare e sfonda l’ingresso della banca Articoli correlati Sfonda con l'auto l'ingresso del Conad a Carpi, paura al supermercatoGrande spavento al Conad di via Galileo Galilei a Carpi, fortunatamente senza gravi conseguenze. San Marino: commissione della banca centrale su istituto finanziario per crisi nella moneta elettronicaLa Banca Centrale della di San Marino ha disposto l’amministrazione straordinaria di The 3Rooks Money spa, un istituto specializzato in moneta... Tutto quello che riguarda San Marino Temi più discussi: Paura a San Marino: accelera invece di frenare e sfonda l’ingresso della banca; Ancora scontro su banche, giustizia e trasparenza. Ciacci: Serve un piano B per Banca di San Marino; San Marino, il 15 marzo inizierà la caccia di selezione al cinghiale; Si pota il pioppo di San Marino, ecco le chiusure previste per le strade. Paura per Kimi Antonelli, incidente stradale a San Marino: il pilota di F1 è rimasto illesoIncidente stradale senza conseguenze per il pilota della Mercedes Kimi Antonelli. Lo scorso sabato sera – scrive il team di F1- nei pressi della sua abitazione a San Marino, Kimi è stato coinvolto in ... affaritaliani.it Killer dei cani, a San Marino torna la pauraSi ricomincia?. Il tam tam ieri è iniziato di prima mattina sui social. Facendo riaffiorare l’incubo del killer dei cani. A fare paura sono i bocconi di carne trovati da alcuni residenti in Strada ... ilrestodelcarlino.it METEO.SM – Previsioni meteo per Romagna e Repubblica di San Marino https://giornalesm.com/meteo-sm-previsioni-meteo-per-romagna-e-repubblica-di-san-marino-1119/ facebook Kimi Antonelli: l'esame della patente a San Marino, tra ansie e qualche sbavatura x.com