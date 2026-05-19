Il 19 maggio 2026 a Fano si svolge la tradizionale celebrazione dedicata a Santa Rita. Le persone arrivano in piazza, portando con sé rose benedette che vengono posate all’ingresso della chiesa. Numerosi veicoli, tra auto e moto, si radunano nelle vie limitrofe, creando un’area di grande afflusso di partecipanti. La giornata prevede diversi momenti di devozione e rituali religiosi, con orari stabiliti per le varie funzioni e processioni previste nel programma.

Fano, 19 maggio 2026 – Le rose benedette all’ingresso della chiesa, le auto e le moto radunate sul piazzale per la tradizionale benedizione, i bambini affidati simbolicamente alla protezione della Santa e una comunità che, anche quest’anno, si prepara a riempire la chiesa di San Giuseppe al Porto per una delle devozioni più sentite. Fano si avvicina così alla festa di Santa Rita da Cascia, celebrata il 22 maggio nella chiesa agostiniana del Porto con un programma che unisce liturgia, meditazione e momenti popolari. Santa Rita, la "santa degli impossibili", verrà ricordata nella chiesa universale e in modo particolare nelle comunità agostiniane, oggi ancora più legate simbolicamente alla figura del nuovo papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Santa Rita 2026 a Fano: rose, auto, moto e devozione. Dove andare e a che ora

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