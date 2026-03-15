Brucia ancora la pizzeria ' Pizza e core' a Santa Rita Il sindaco chiama il questore | Chiesta attenzione particolare per il quartiere

Questa mattina il sindaco si è recato nel quartiere Santa Rita per incontrare i residenti e i proprietari della pizzeria 'Pizza e core', che è stata colpita da un incendio nelle prime ore del giorno. Il primo cittadino ha chiamato il questore chiedendo particolare attenzione per questa zona, ancora coinvolta dall’incendio. La pizzeria è gravemente danneggiata dall’incendio divampato nelle ore notturne.

Il primo cittadino, Vito Leccese, si è recato sul posto per portare vicinanza ai titolari del locale, già interessato da un altro incendio a luglio scorso. "Chi vive e lavora in questa città deve sapere che le istituzioni sono presenti. Bari non torna indietro agli anni bui" E' arrivato anche il sindaco Leccese, in mattinata nel quartiere Santa Rita, per incontrare i residenti e i titolari della pizzeria 'Pizza e core', andata a fuoco nelle prime ore della giornata. Il primo cittadino ha espresso la vicinanza dell'amministrazione ai proprietari del locale, ringraziando anche vigili del fuoco e polizia di Stato, la cui azione tempestiva ha permesso di mettere rapidamente in sicurezza la zona. 🔗 Leggi su Baritoday.it Articoli correlati Incendio nel quartiere Santa Rita, fiamme divampano in una pizzeriaIl rogo nel locale 'Pizza e Core' in contrada Ferrigni: a luglio scorso l'attività era già stata interessata da un altro episodio simile, in seguito... Incendio nel quartiere Santa Rita, fiamme divampano in una pizzeria: secondo rogo in pochi mesiIl rogo nel locale 'Pizza e Core' in contrada Ferrigni: a luglio scorso l'attività era già stata interessata da un altro episodio simile, in seguito...