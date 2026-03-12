Giostrine danneggiate nel giardinetto del quartiere Santa Rita | completata la riparazione

Le giostrine del parco tra via Fratelli De Filippo e via Donadonisi nel quartiere Santa Rita sono state riparate e ora sono di nuovo a disposizione dei bambini. Dopo aver subito danni, gli strumenti di gioco sono stati sistemati e tornano a essere utilizzabili. La riparazione è stata completata nelle ultime ore, permettendo ai più piccoli di tornare a giocare in sicurezza.

Tornano pienamente utilizzabili le giostrine dell'area ludiche tra via Fratelli De Filippo e via Donadonisi, a pochi passi dal Palacarbonara, nel quartiere Santa Rita. Nei giorni scorsi, i tecnici della Ripartizione Ivop del Comune sono infatti intervenuti "in urgenza" per ripristinare alcuni giochi. La richiesta di intervento era partita dalla seconda commissione del Municipio IV (che si occupa, tra i propri ambiti, di lavori pubblici e tutela del territorio), che a seguito di "una verifica puntuale" dello stato delle giostrine, aveva verificato la presenza di alcuni problemi. In particolare, come spiega il presidente della commissione, il consigliere Alberto Andriulo, erano state "riscontrate diverse anomalie sullo scivolo e sui giochini a molla".