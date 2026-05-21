Santa Marinella 7 milioni dalla Regione per 39 alloggi Ater in via Elcetina

Il 21 maggio 2026, la Giunta regionale del Lazio ha approvato un finanziamento di 7 milioni di euro destinato all’Ater di Civitavecchia. Questa somma serve a coprire una parte dell’acquisto di un complesso immobiliare in via Elcetina, nel comune di Santa Marinella. Il complesso comprende 39 alloggi e l’operazione riguarda specificamente il parziale acquisto dell’immobile. La decisione è stata ufficializzata con una delibera adottata dalla Regione.

Santa Marinella, 21 maggio 2026 – La Giunta regionale del Lazio ha provveduto a deliberare la finalizzazione di 7 milioni di euro a favore dell’Ater di Civitavecchia per il parziale acquisto del complesso immobiliare sito in via Elcetina, nel comune di Santa Marinella, per un totale di 39 alloggi. Tale intervento è stato reso possibile dalla disponibilità di predette risorse nell’ambito dell’obiettivo specifico 4.7, “promuovere l’accesso ad alloggi sostenibili e a prezzi accessibili”, del FESR 2021-2027. La concreta attuazione del finanziamento sarà, comunque, subordinata alla definizione di una apposita convenzione tra la Regione Lazio e l’Ater del Comprensorio di Civitavecchia, così da assicurare una corretta regolamentazione dei relativi rapporti giuridici. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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