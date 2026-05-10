Ater in arrivo 44 milioni dalla Regione Lazio
La Regione Lazio ha deciso di destinare più di 44 milioni di euro alle Ater del territorio. La somma sarà utilizzata per finanziare interventi di edilizia pubblica e sociale, oltre a progetti di miglioramento energetico e ambientale. La ripartizione dei fondi riguarda diverse aree di intervento, con l’obiettivo di riqualificare e potenziare il patrimonio abitativo pubblico. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane.
Sono più di i 44 milioni di euro assegnati alle Ater del Lazio per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica e sociale e di riqualificazione energetica e ambientale. Ad approvare l’investimento, nell’ambito del PR Lazio FESR 2021-27- obiettivo di policy “Housing”, è stata la Giunta.🔗 Leggi su Latinatoday.it
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