Ater in arrivo 44 milioni dalla Regione Lazio

La Regione Lazio ha deciso di destinare più di 44 milioni di euro alle Ater del territorio. La somma sarà utilizzata per finanziare interventi di edilizia pubblica e sociale, oltre a progetti di miglioramento energetico e ambientale. La ripartizione dei fondi riguarda diverse aree di intervento, con l’obiettivo di riqualificare e potenziare il patrimonio abitativo pubblico. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane.

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