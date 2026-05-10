Ater in arrivo 44 milioni dalla Regione Lazio

Da latinatoday.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Lazio ha deciso di destinare più di 44 milioni di euro alle Ater del territorio. La somma sarà utilizzata per finanziare interventi di edilizia pubblica e sociale, oltre a progetti di miglioramento energetico e ambientale. La ripartizione dei fondi riguarda diverse aree di intervento, con l’obiettivo di riqualificare e potenziare il patrimonio abitativo pubblico. La decisione è stata comunicata nelle ultime settimane.

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Sono più di i 44 milioni di euro assegnati alle Ater del Lazio per la realizzazione di interventi di edilizia pubblica e sociale e di riqualificazione energetica e ambientale. Ad approvare l’investimento, nell’ambito del PR Lazio FESR 2021-27- obiettivo di policy “Housing”, è stata la Giunta.🔗 Leggi su Latinatoday.it

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