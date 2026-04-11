Oggi il quartiere si anima con una celebrazione speciale dedicata alla Terra, coinvolgendo musica, sapori e giochi per tutte le età. La manifestazione, che si ripete annualmente, riunisce i residenti in un clima di allegria e collaborazione, rafforzando il senso di comunità. La festa rappresenta un momento di aggregazione consolidato nel tempo, con l’obiettivo di valorizzare e far crescere il quartiere.

È la festa di un’importante fetta di territorio cittadino e una manifestazione che da anni aggrega i residenti, uniti dal desiderio di far crescere il quartiere. Il rione Canazza festeggia oggi e domani il “ Compleanno della Terra 2026 ”, due giorni di festa, ecologia e memoria chiamati a celebrare il legame tra comunità, territorio e ambiente. Il quartiere si trasformerà dunque nel “cuore pulsante della partecipazione cittadina” con un programma ricco di musica, impegno civico e convivialità, coordinato dalla Consulta Oltresempione con il Gruppo Alpini di Legnano in veste di associazione capofila. Centro della festa sarà lo Spazio 27B Ex Accorsi, in via Girardi, luogo simbolo della rigenerazione sociale del quartiere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Compleanno della Terra. Musica, sapori e giochi. La comunità è in festa

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Temi più discussi: Compleanno della Terra. Musica, sapori e giochi. La comunità è in festa; Legnano festeggia il Compleanno della Terra 2026 con due giorni di ecologia e memoria; Alla Canazza, nel weekend, si festeggia la due giorni de il Compleanno della Terra; Legnano festeggia il Compleanno della Terra: due giorni di eventi ed ecologia.

Compleanno della Terra. Musica, sapori e giochi. La comunità è in festaLegnano, al rione Canazza un intero weekend dedicato a tutta la famiglia. Da anni la manifestazione celebra il legame tra l’ambiente e i cittadini. . ilgiorno.it

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Tanti auguri di buon compleanno a Claudio Magris, figlio illustre della nostra terra e un maestro indiscusso della letteratura contemporanea. Attraverso le sue pagine, ha trasformato il concetto di 'confine' da linea di divisione a luogo di incontro, raccontando al - facebook.com facebook