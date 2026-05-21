Sannio Europa e Provincia immagini 3d dei monumenti per la valorizzazione della rete museale

Sannio Europa, società partecipata dalla Provincia, ha avviato un progetto per valorizzare la rete museale della zona attraverso l’utilizzo di immagini 3D dei monumenti. Con il sostegno della Camera di Commercio Irpinia-Sannio, l’obiettivo è migliorare l’esperienza turistica e promuovere i siti storici locali. La tecnologia di realtà virtuale sarà impiegata per creare rappresentazioni digitali degli edifici più significativi, offrendo ai visitatori un modo innovativo di conoscere il patrimonio culturale della regione.

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Tempo di lettura: 2 minuti Sannio Europa, società partecipata della Provincia, con il sostegno della Camera di Commercio Irpinia-Sannio, rafforza la propria offerta turistica relativa ai monumenti di Benevento grazie alla realtà virtuale. Questo, in sostanza, è il progetto denominato “Musei in Tour”, presentato questa mattina nella corte della Rocca dei Rettori: oggi la valorizzazione della rete museale provinciale passa attraverso esperienze immersive in VR, realizzate e supportate su incarico di Sannio Europa dalla società Humankey. Chi vuole optare per una visita virtuale dei monumenti può ora accedere ad un prologo o, se si vuole, un’anteprima immersiva dell’esperienza culturale che il Sannio può offrire con le sue tante bellezze. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sannio Europa e Provincia, immagini 3d dei monumenti per la valorizzazione della rete museale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Benevento, presentazione di “Musei in Tou”: il progetto per la valorizzazione della rete museale provinciale Leggi anche: Immagini dal Sannio: il patrimonio vitato della provincia di Benevento I finanzieri hanno sequestrato cocaina, hashish e mille euro in contanti durante un controllo stradale e una perquisizione domiciliare. #Sannio #Campania #Cronaca x.com Sabato riapre il ‘Giardino Storico’ della Rocca dei RettoriLa Provincia di Benevento con Sannio Europa comunica la riapertura del Giardino Storico della Rocca dei Rettori con l’evento Incanto al Tramonto, in programma il 23 maggio 2026 alle ore 18.30 presso l ... ntr24.tv La Provincia proroga al 30 giugno le attività di Asea e Sannio Europall presidente della Provincia di Benevento, Nino Lombardi, ha approvato due atti di indirizzo fondamentali per assicurare la continuità operativa dell’Asea e della società in house Sannio Europa fino ... ilmattino.it