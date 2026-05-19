Benevento presentazione di Musei in Tou | il progetto per la valorizzazione della rete museale provinciale

Giovedì 21 maggio 2026, alle ore 11.30, si terrà presso la Corte della Rocca dei Rettori la presentazione del progetto “Musei in Tou”. L’iniziativa mira a promuovere e valorizzare la rete museale della provincia, coinvolgendo istituzioni e operatori del settore culturale. L’evento è aperto a tutti e si concentrerà sulla presentazione delle attività previste e degli obiettivi del progetto, senza la partecipazione di rappresentanti di enti o enti locali specifici.

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Tempo di lettura: 2 minuti Giovedì 21 maggio 2026 alle ore 11.30, presso la Corte della Rocca dei Rettori, si terrà la conferenza stampa di presentazione di “Musei in Tour”, il progetto dedicato alla realizzazione di esperienze immersive in realtà virtuale per la valorizzazione della Rete Museale della Provincia di Benevento. L’iniziativa si inserisce nell’ambito “Transizione Digitale” del Bando Voucher Doppia Transizione Digitale ed Ecologica – Anno 2025 della Camera di commercio Irpinia – Sannio e punta a introdurre nuove modalità di fruizione e promozione del patrimonio artistico e culturale del territorio sannita attraverso tecnologie immersive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Benevento, presentazione di “Musei in Tou”: il progetto per la valorizzazione della rete museale provinciale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Pasqua, apertura straordinaria dei musei della rete provinciale di BeneventoL’apertura straordinaria si inserisce nell’ambito delle iniziative promosse dalla Provincia di Benevento per incentivare il turismo e la fruizione... Riqualificazione e valorizzazione museale: il piano per il recupero della Rocca PaolinaUn progetto di recupero a 360° che comprende interventi di riqualificazione, miglioramento della sicurezza e valorizzazione museale e turistica. Notte europea dei musei, quali luoghi vedere in Campania: tutte le mete visitabili ad un euroSabato 23 maggio torna la Notte Europea dei Musei, l’iniziativa che si svolge in contemporanea in tutta Europa con l’obiettivo di incentivare e promuovere la conoscenza del ... ilmattino.it Il 18 maggio la Giornata Internazionale dei Musei: gli appuntamenti al Teatro Romano di BeneventoIn occasione della Giornata Internazionale dei Musei, lunedì 18 maggio 2026, il Teatro romano di Benevento promuove un’intera giornata di iniziative culturali che intrecciano musica, parola e memoria, ... ntr24.tv