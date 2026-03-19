Immagini dal Sannio mostrano il patrimonio vitato della provincia di Benevento, conosciuto per la produzione di vini di alta qualità. Le grandi catene di supermercato all’estero espongono sui loro scaffali DOC di Solopaca, Falanghina di Castelvenere e Guardia Sanframondi, oltre a rinomati rossi del Taburno. La presenza di questi vini evidenzia l'importanza dell’area nel settore vitivinicolo internazionale.

Sannio e vino, un binomio perfetto che fa parlare il mondo intero. Le grandi catene di supermercato all’estero, nei loro scaffali, ospitano DOC di Solopaca e Falanghina di Castelvenere e Guardia Sanframondi, e rinomati rossi del Taburno. E allora oggi viaggiamo tra filari e odore di mosto, in questa immensa terra ricca di storia e gusto che è il Sannio, uno dei territori più vitati della Penisola, leadership nel comparto vitivinicolo di tutta la regione Campania. Un territorio rinomato che conta circa undicimila ettari di terreni vitati, quasi diecimila imprenditori vitivinicoli, e decine e decine di aziende imbottigliatrici ed etichettatrici, per la produzione di oltre un milione di ettolitri di vino prodotto. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

© Fremondoweb.com - Immagini dal Sannio: il patrimonio vitato della provincia di Benevento

Articoli correlati

Immagini dal Sannio: le streghe, le Janare e il Noce di BeneventoOggi raccontiamo una delle più tipiche leggende sannite, quella delle Janare, abitanti storiche e caratteristiche del Sannio beneventano.

Immagini dal Sannio: la Pace, a Santa Croce del Sannio una storia di armi e d’amoreIl giorno di carnevale è passato, ora è il tempo della rievocazione storica: a Santa Croce del Sannio, borgo rurale del Sannio beneventano, domenica...

Una selezione di notizie su Immagini dal Sannio il patrimonio...

Temi più discussi: A difesa della Costituzione: incontro pubblico a Pesco Sannita sulle ragioni del NO; Referendum giustizia, incontro pubblico a Benevento con Sergio Costa; Università del Sannio apre alla città con EUREKA!: scienza, arte e innovazione a Sant’Agostino; Mastella: Sul referendum giustizia voto No. Il campo largo non può essere à la carte.

Immagini dal Sannio: il Matese, anello di congiunzione di due regioniLa primavera comincia a farsi sentire e con essa la voglia di passeggiare, concedersi piacevoli gite fuori porta, esplorare il bellissimo territorio sannita. fremondoweb.com

Immagini dal Sannio: il culto di Santa Lucia a SassinoroOggi siamo a Sassinoro, caratteristico borgo di origine sannita che conta poco più di 600 abitanti, situato nell’estrema parte orientale della Campania, al confine con il Molise. fremondoweb.com

Le impressionanti immagini subacquee del peschereccio Luigino affondato davanti alle coste di Arbatax - VIDEO - facebook.com facebook

Ecco le prime immagini di WILD HORSE NINE, il nuovo film di Martin McDonagh, con Sam Rockwell e John Malkovich. Segue le vicende di due agenti della CIA impegnati in una missione nel Cile del 1973. Nei cinema dal 6 novembre x.com