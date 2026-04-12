Sanità nel Ponente | rischio svuotamento a Bordighera per il nuovo hub

La sanità nel Ponente ligure sta affrontando un cambiamento che potrebbe portare allo svuotamento di alcuni servizi a Bordighera, con un impatto diretto sulla popolazione di questa città e di Ventimiglia. La questione riguarda la gestione organizzativa dei servizi sanitari e le possibili ripercussioni sul territorio. La discussione si concentra su come potrebbe evolversi la rete di assistenza e quali conseguenze potrebbe avere sulla comunità locale.

La gestione della sanità nel Ponente ligure si trova davanti a un possibile bivio organizzativo che coinvolge direttamente la cittadinanza di Bordighera e Ventimiglia. L’ipotesi che sta emergendo tra i vertici sanitari riguarda il trasferimento progressivo di diverse prestazioni mediche attualmente erogate sul territorio bordigotto verso la nuova Casa della comunità Eiffel di Ventimiglia, situata presso gli ex depositi ferroviari e prossima al completamento grazie ai fondi Pnrr. Le valutazioni in corso presso Ats Liguria e la direzione di Area 1 suggeriscono un cambiamento strutturale: invece di mantenere una rete capillare di presidi, si potrebbe optare per un modello di assistenza più concentrato nel nuovo polo strategico della città di confine.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sanità nel Ponente: rischio svuotamento a Bordighera per il nuovo hub Sanità nel Ponente: nuova regia per la senologia e crisi nei punti nascitaIl sistema sanitario del Ponente ligure affronta una fase di profonda trasformazione organizzativa e operativa, tra la pianificazione strategica... Punto nascite della Gruccia a rischio chiusura: l’allarme del PRC Valdarno contro lo svuotamento dell’ospedaleArezzo, 21 gennaio 2026 – Il rischio che nel 2027 possa chiudere il punto nascite dell’ospedale di Santa Maria alla Gruccia non è affatto teorico.