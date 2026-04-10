Il sistema sanitario della zona del Ponente ligure sta attraversando una fase di cambiamenti significativi, con la definizione di una nuova organizzazione per i servizi di senologia. Contestualmente, si registrano criticità nei punti nascita, che hanno portato a una riorganizzazione delle strutture di ginecologia e ostetricia per garantire la copertura delle esigenze. Questi interventi mirano a rispondere alle mutate esigenze assistenziali e a ottimizzare le risorse disponibili.

Il sistema sanitario del Ponente ligure affronta una fase di profonda trasformazione organizzativa e operativa, tra la pianificazione strategica della senologia e l’urgenza di coprire i vuoti nei reparti di ginecologia e ostetricia. Mentre il Piano Organizzativo Aziendale 2025-2027 dell’Asl1 delinea un nuovo assetto per la diagnostica oncologica mammaria, la gestione dei punti nascita a Sanremo e Imperia si trova ad affrontare la sfida di una gara d’appalto deserta per i servizi medici essenziali. L’assetto della Breast Unit tra centralizzazione e continuità territoriale. La gestione delle patologie senologiche nell’area che comprende le ex Asl 1 imperiese e Asl 2 savonese sta prendendo una direzione verso una regia unica, come emerge dai documenti ufficiali dell’Asl1. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sanità nel Ponente: nuova regia per la senologia e crisi nei punti nascita

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