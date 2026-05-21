Sanità Marcello FdI | La Regione dica se ha aderito alla sperimentazione sull' uso dell' IA nell' assistenza primaria
Un rappresentante di un partito politico ha chiesto alla Regione di chiarire se abbia già aderito formalmente alla sperimentazione nazionale promossa dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali. La sperimentazione riguarda l’utilizzo dell’intelligenza artificiale nell’assistenza primaria, con particolare attenzione alle attività di diagnosi, cura e prevenzione. La richiesta nasce dall’esigenza di conoscere lo stato di partecipazione della Regione a questa iniziativa, senza che siano stati forniti dettagli ufficiali fino a questo momento.
La Regione chiarisca se abbia già formalmente aderito alla sperimentazione nazionale, promossa da Agenas (Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali), sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale nell'assistenza primaria, per le attività di diagnosi, cura e prevenzione.A chiederlo, con. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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