Sanità Marcello FdI | La Regione chiarisca le modalità di prescrizione dei farmaci per il diabete 2

Un rappresentante di Fratelli d’Italia chiede alla Regione di chiarire le modalità di prescrizione dei farmaci per il diabete di tipo 2. La richiesta riguarda specificamente se i medici di medicina generale possano prescrivere i nuovi farmaci, in linea con le direttive dell’Aifa, e se questa procedura coinvolge anche la Commissione regionale. La questione riguarda le procedure attualmente in vigore in Emilia-Romagna.

Il consigliere chiede, con un'interrogazione, se la Regione intende adeguarsi alle indicazioni dell'Agenzia italiana del farmaco Nuovi farmaci per il trattamento del diabete di tipo 2: la Regione chiarisca le modalità di prescrizione e spieghi se in Emilia-Romagna è consentita anche ai medici di medicina generale, in coerenza con quanto stabilito dell’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), e se, attraverso la Commissione regionale del farmaco ha individuato valori o soglie specifiche di peso corporeo o di emoglobina glicata oltre i quali venga raccomandato l’utilizzo di queste terapie. Lo chiede Nicola Marcello (FdI) con un'interrogazione. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Sanità, Marcello (FdI): “Prevedere prezzi calmierati per farmaci con ormone antiobesità”Il consigliere regionale Nicola Marcello (FdI): “Serve, inoltre, prevedere modalità di accesso ulteriormente agevolate per le persone a elevata...

Sanità, Marcello (FdI): "Risolvere le criticità delle liste d'attesa per l'impianto di valvole aortiche"Il consigliere regionale riminese chiede alla giunta di attivarsi per ridurre i tempi di attesa e garantire un accesso più rapido e uniforme alle...

Tutto quello che riguarda Sanità Marcello FdI La Regione....

Temi più discussi: Marcello (FdI): Promuovere la raccolta di plasma; Marcello (FdI): Garantire alle persone con disabilità pari accessibilità agli eventi culturali; Nel 2025 approvati 16 farmaci in Ue per malattie rare, oltre 7mila i progetti attivi; Sanita' Bat, Lanotte (Forza Italia): Preoccupato per tempi e costi dell’ospedale di Andria. Buone notizie per piastra oncoematologica di Barletta.

Sanità, Villa (FdI): prevenzione al centro. Farmacie lombarde avamposti di salute e innovazioneIn Sala Gonfalone a Palazzo Pirelli il confronto sul modello lombardo: contrasto alla disinformazione e rete capillare di farmacie al centro della strategia sanitaria. mbnews.it

Picaro (FdI), 'contrastare resistenza antimicrobica per ridurre costi sanità'Giornate come questa hanno un'importanza strategica per contrastare la resistenza antimicrobica, con il fine di contribuire a una dispensazione corretta degli antibiotici senza un aggravio di spese. ansa.it

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Palermo hanno eseguito un’ispezione igienico–sanitaria in una macelleria, riscontrando gravi irregolarità che hanno portato a sequestri e sanzioni amministrative - facebook.com facebook

` : Ai nostri microfoni, il Segr. gen. della @cislfp, @chierchiar , fa il punto sulla vertenza che riguarda le lavoratrici e i lavoratori della #SanitàPrivata e delle #RSA Aiop Aris x.com