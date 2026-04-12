Basilicata | il blocco delle strade frena l’economia e spinge i giovani via

In Basilicata, le strade bloccate stanno influenzando l’attività economica della regione, che già da tempo si trova ad affrontare una crisi demografica e produttiva. L’isolamento infrastrutturale ha portato a un calo della natalità e a un aumento dell’emigrazione dei giovani. La situazione si riflette sulla capacità di attrarre nuove imprese e sul mantenimento delle attività esistenti, creando difficoltà per lo sviluppo locale.

La Basilicata affronta una crisi demografica e produttiva senza precedenti, causata da un isolamento infrastrutturale che blocca il ricambio generazionale e l’espansione economica. Mentre la popolazione diminuisce e l’età media della regione sale, migliaia di giovani sono costretti a cercare fortuna altrove a causa di una rete di collegamenti stradali e ferroviari obsoleta o incompleta. L’impatto economico del deficit infrastrutturale sul tessuto locale. Le difficoltà di movimento all’interno del territorio lucano non rappresentano solo un disagio per i cittadini, ma un vero ostacolo alla competitività delle imprese. Secondo le analisi basate sui dati SVIMEZ, le carenze nella rete viaria incidono pesantemente sui bilanci aziendali, determinando un aumento dei costi operativi che oscilla tra il 10% e il 15%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Basilicata: il blocco delle strade frena l’economia e spinge i giovani via Strade, piazze e rotatorie intitolate a giovani vittime: Agrigento ridisegna la mappa delle sue stradeFra i nominativi, alcuni dei quali hanno fatto già discutere, anche quello di Stefano Saetta: il figlio del giudice Antonino. Basilicata: i cammini storici rilanciano l’economia dei borghiA Capaccio-Paestum, l’offerta turistica della Basilicata si apre al mercato del turismo lento attraverso la partecipazione dell’Agenzia di Promozione...