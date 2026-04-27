Ostia svuotata | il blocco dei lidi spinge i romani verso nord

A Ostia, oltre un quarto degli stabilimenti balneari sono rimasti chiusi a causa di contenziosi legali. La situazione ha portato molti romani a spostarsi verso le spiagge a nord della zona, dove alcuni stabilimenti sono ancora aperti. La chiusura di numerose strutture balneari ha avuto un impatto sulla fruizione delle spiagge e sulla vita degli operatori del settore. La questione legale riguarda principalmente questioni di proprietà e autorizzazioni.

? Cosa sapere Oltre il 25% degli stabilimenti balneari ad Ostia resta chiuso per contenziosi legali.. I bagnanti si spostano verso Fregene, Fiumicino e il litorale tra Sabaudia e Gaeta.. Oltre il 25% degli stabilimenti balneari ad Ostia resta chiuso o bloccato da contenziosi legali, spingendo i romani a cercare rifugio nelle spiagge di Fregene, Fiumicino o lungo il litorale pontino tra Sabaudia e Gaeta. Il lungomare ostrese non accenna a riprendersi. Mentre le temperature salgono, la realtà dei lidi è segnata da un vuoto che pesa sulla stagione. Circa quindici strutture sono attualmente impossibilitate all’uso, mentre altre venti strutture attendono ancora il via libera delle autorità per poter operare.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ostia svuotata: il blocco dei lidi spinge i romani verso nord Notizie correlate Leggi anche: Ostia verso un’estate in crisi: chiuso oltre il 25% degli stabilimenti, romani in fuga Costa Nord: fra la preoccupazione dei gestori dei lidi, continuano erosione e criticità strutturaliNuovo crollo della falesia nel tratto compreso fra via Torre Testa e contrada Case Bianche. Altri aggiornamenti Ostia, il rischio di un'estate svuotata: chiuso il 25% degli stabilimenti, romani in fugaAssoturismo: «La gente sceglie altre località». Zevi: «Lavoro difficile, andremo a regime. In arrivo sei nuove concessioni» ... roma.corriere.it Ostia riparte, il Consiglio di Stato sblocca le concessioni balneariOstia, il Consiglio di Stato riapre la corsa alle concessioni balneari: accolto l’appello di Roma Capitale, stagione al mare più vicina dal 1° maggio. romait.it