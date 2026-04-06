Sanità il chirurgo Vicini | Le nuove tecnologie pretendono un dialogo più intenso tra medico e paziente

Il rapporto tra medico e paziente diventa sempre più centrale nel settore sanitario, specialmente con l’introduzione di nuove tecnologie. Un chirurgo di rilievo internazionale, ex direttore di reparti di Otorinolaringoiatria e docente universitario, ha condiviso le sue opinioni sull’importanza di un dialogo più approfondito tra medici e pazienti. Recentemente intervistato da un noto conduttore televisivo, ha sottolineato come le innovazioni richiedano un confronto più stretto e diretto tra le parti coinvolte.

L'intervento dell'otorino e chirurgo a Salotto blu: "Il medico ha il dovere di spiegarsi di più e meglio, di dedicarsi al dialogo" Focus sul rapporto tra medico e paziente. Claudio Vicini, già direttore dei reparti di Otorinolaringoiatria della Ausl Romagna, chirurgo di fama internazionale, docente universitario a Lugano e impegnato in conferenze in tutto il mondo, è stato intervistato da Mario Russomanno per la trasmissione televisiva Salotto blu che andrà in onda stasera sul canale 99 del digitale terrestre. Nel corso della conversazione Vicini si è particolarmente soffermato sull'evoluzione del rapporto tra medico e paziente. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

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