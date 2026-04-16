Le concessionarie di auto in Italia stanno vivendo una trasformazione significativa, che coinvolge sia i sistemi di vendita sia le modalità di gestione del personale. La ricerca HR 2026 del Centro Studi di Methodos Consulting evidenzia come le aziende del settore si stiano confrontando con nuove tecnologie e con le sfide legate alla tutela dei posti di lavoro tradizionali. Questa evoluzione interessa diversi aspetti operativi e strategici delle concessionarie.

Le concessionarie automobilistiche in Italia stanno affrontando una trasformazione strutturale che tocca i processi interni e la gestione delle risorse umane, secondo quanto emerge dalla ricerca HR 2026 condotta dal Centro Studi di Methodos Consulting. Il settore si trova a dover gestire la transizione verso l’elettrico e le nuove tecnologie di assistenza alla guida, cercando al contempo di intercettare talenti in un clima economico che spinge molti lavoratori a non cambiare impiego. Il del mercato auto sta mutando profondamente, spostando il baricentro della competizione dalla semplice vendita del prodotto alla capacità organizzativa dell’azienda.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Concessionarie auto: la sfida tra nuove tecnologie e job hugging

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