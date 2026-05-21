Sangraf Narni | Azienda allo sbando lavoratori senza stipendio e silenzio della proprietà | ora basta

La situazione dello stabilimento Sangraf di Narni scalo è ormai al centro dell’attenzione a causa del mancato pagamento degli stipendi e delle spettanze arretrate ai lavoratori e alle lavoratrici, anche nel mese corrente. La proprietà ha mantenuto un silenzio che amplifica la preoccupazione tra chi lavora nell’azienda, descrivendo la situazione come fuori controllo e priva di soluzioni immediatamente visibili. I dipendenti chiedono interventi concreti per risolvere una crisi che dura da tempo.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui