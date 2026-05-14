Sangraf Narni al Mimit scontro tra azienda e sindacati | Nessuna garanzia sulla ripresa produttiva Il Ministero convoca la proprietà estera
Oggi, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è svolto un tavolo tecnico con la presenza dell’azienda Sangraf di Narni e delle organizzazioni sindacali. Durante l’incontro, non sono state presentate garanzie concrete riguardo alla ripresa della produzione, mantenendo le posizioni distanti tra le parti. La proprietà estera è stata convocata dal Ministero per discutere la situazione, che resta ancora aperta e senza una soluzione immediata.
Ancora nessuna garanzia concreta sulla ripartenza produttiva della Sangraf di Narni. Si è chiuso con posizioni ancora distanti il tavolo tecnico-istituzionale convocato oggi - giovedì 15 maggio - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza dell’azienda, delle organizzazioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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