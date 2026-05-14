Sangraf Narni al Mimit scontro tra azienda e sindacati | Nessuna garanzia sulla ripresa produttiva Il Ministero convoca la proprietà estera

Oggi, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è svolto un tavolo tecnico con la presenza dell’azienda Sangraf di Narni e delle organizzazioni sindacali. Durante l’incontro, non sono state presentate garanzie concrete riguardo alla ripresa della produzione, mantenendo le posizioni distanti tra le parti. La proprietà estera è stata convocata dal Ministero per discutere la situazione, che resta ancora aperta e senza una soluzione immediata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui