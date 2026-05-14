Sangraf Narni al Mimit scontro tra azienda e sindacati | Nessuna garanzia sulla ripresa produttiva Il Ministero convoca la proprietà estera

Da ternitoday.it 14 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, si è svolto un tavolo tecnico con la presenza dell’azienda Sangraf di Narni e delle organizzazioni sindacali. Durante l’incontro, non sono state presentate garanzie concrete riguardo alla ripresa della produzione, mantenendo le posizioni distanti tra le parti. La proprietà estera è stata convocata dal Ministero per discutere la situazione, che resta ancora aperta e senza una soluzione immediata.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Ancora nessuna garanzia concreta sulla ripartenza produttiva della Sangraf di Narni. Si è chiuso con posizioni ancora distanti il tavolo tecnico-istituzionale convocato oggi - giovedì 15 maggio - al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, alla presenza dell’azienda, delle organizzazioni. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Sangraf, il Ministero a Roma: tavolo per sbloccare la crisi a Narni? Cosa scoprirai Come influenzerà il tavolo di Roma il futuro degli operai Sangraf? Perché i fondi pubblici ricevuti dall'azienda non hanno fermato...

Vertenza Pierburg, sospeso il tavolo al Mimit. L'ira della Fiom: "Nessuna garanzia da Rheinmetall, così è inaccettabile"Si addensano le nubi sul futuro della Pierburg di Livorno, l'azienda del gruppo Rheinmetall in vendita dopo la volontà del colosso tedesco della...

sangraf narni sangraf narni al mimitTavolo al Mimit sulla situazione della Sangraf SrlSi è tenuto nella giornata di oggi, presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), l'incontro tecnico-istituzionale riguardante la situazione della Sangraf Srl. (ANSA) ... ansa.it

Sangraf, nessuna garanzia di ripartenza: Ministero lancia ultimatum alla proprietà«Aggiornamento entro il mese di giugno, ma l’interlocuzione dovrà necessariamente essere corretta e trasparente». Così i funzionari del ministero delle Imprese e del Made in Italy si sono espressi con ... umbria24.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web