Sono in corso nuovi accertamenti sul DNA rinvenuto sulle cartoline inviate da Firenze, nel quadro del caso che riguarda Barbara Corvi. Le analisi hanno portato all’identificazione di tracce genetiche che potrebbero contribuire a chiarire chi abbia scritto i messaggi indirizzati ai figli della donna. La polizia sta lavorando per verificare le persone coinvolte e capire quale ruolo abbiano avuto nella vicenda.

? Cosa scoprirai Cosa rivelerà il DNA trovato sulle cartoline spedite da Firenze?. Chi ha scritto i messaggi per rassicurare i figli di Barbara?. Come cambierà la posizione di Roberto Lo Giudice dopo i rilievi?. Perché le nuove analisi biologiche potrebbero svelare il depistaggio?.? In Breve Roberto Lo Giudice convocato per nuovi accertamenti tecnici sul DNA.. Cartoline spedite da Firenze nove giorni dopo la scomparsa del 27 ottobre 2009.. Analisi biologica su due buste postali per verificare possibili depistaggi.. Procura di Terni valuta nuovi dati scientifici per riaprire il fascicolo.. La Procura di Terni ha riaperto le indagini sulla scomparsa di Barbara Corvi, la trentacinquenne amerina che dal 27 ottobre 2009 non si è più vista.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caso Barbara Corvi: nuovi accertamenti sul DNA delle cartoline

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