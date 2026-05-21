Sandra Casagrande svolta dopo 30 anni sull' omicidio della pasticcera | indagato un 57enne Nuovi accertamenti sul dna

Dopo più di trent'anni, le indagini sull'omicidio della pasticcera di Roncade hanno portato a un nuovo sviluppo. Un uomo di 57 anni è stato iscritto nel registro degli indagati, mentre sono in corso ulteriori analisi sui campioni di DNA raccolti sulla scena del crimine. La vicenda risale al 29 gennaio 1991, quando la vittima fu trovata morta nel suo negozio. Le autorità continuano a lavorare per chiarire le responsabilità e fare luce su quanto accaduto.

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RONCADE - Svolta a distanza di oltre 30 anni sull'omicidio di Sandra Casagrande, la pasticcera del Due Torri di Roncade uccisa il 29 gennaio del 1991 all'interno dell'attività. Uno dei cold case più noti del Trevigiano vede ora un indagato. Si tratta di un 57enne residente in provincia iscritto formalmente nel registro. Le attività investigative proseguono sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Treviso. Il profilo genetico La svolta investigativa nasce da ulteriori analisi scientifiche eseguite sui reperti, che hanno consentito di isolare un profilo genetico maschile rimasto per lungo tempo senza attribuzione nonché dal successivo confronto con la Banca Dati Nazionale del dna. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Sandra Casagrande, svolta dopo 30 anni sull'omicidio della pasticcera: indagato un 57enne. Nuovi accertamenti sul dna ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Caso Barbara Corvi: nuovi accertamenti sul DNA delle cartoline? Cosa scoprirai Cosa rivelerà il DNA trovato sulle cartoline spedite da Firenze? Chi ha scritto i messaggi per rassicurare i figli di Barbara? Come... Risolto dopo 51 anni il caso della 17enne Laura Ann Aime: uccisa in Utah da Ted Bundy, la svolta grazie al DnaRisolto dopo 51 anni il caso di Laura Ann Aime, 17enne scomparsa nell'ottobre 1974 e trovata morta un mese dopo nello Utah (Usa).