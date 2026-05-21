San Polo di Torrile schianto tra tre auto lungo strada Matteotti | disagi alla circolazione

Nelle prime ore di giovedì 21 maggio, lungo strada Matteotti a San Polo di Torrile, si è verificato un incidente che ha coinvolto tre automobili. L’incidente è avvenuto prima delle 7, all’altezza della Madonnina, causando disagi alla circolazione nella zona. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ripristinare la normale viabilità. Nessuna informazione è stata ancora resa nota sulle cause dell’incidente o sulle eventuali conseguenze per i conducenti coinvolti.

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Un incidente stradale, che ha coinvolto tre auto, si è verificato nelle prime ore della mattinata - prima delle ore 7- di giovedì 21 maggio lungo strada Matteotti a San Polo di Torrile, all'altezza della Madonnina. Le cause dello schianto sono in corso di accertamento. Secondo le prime. 🔗 Leggi su Parmatoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Schianto tra tre auto lungo la Sr71 Incidente a Torino, scontro tra scooter e auto: disagi alla circolazioneIncidente tra due mezzi a Torino Mirafori sud nella mattinata di giovedì 26 marzo. Incendio oggi a San Polo di Torrile (Parma) in una fabbrica di polistirolo. Il sindaco Chiudete le finestreIl grosso incendio si è sviluppato oggi 28 giugno 2023 attorno alle 13 in un'azienda nel quartiere industriale a nord di San Polo di Torrile, in via 4 Novembre, nel parmense. Sui social il sindaco ... ilrestodelcarlino.it Thomas Casarolli, camionista morto nell’incidente a San Polo di Torrile (Parma)Tragico incidente giovedì 26 maggio vicino San Polo di Torrile (Parma). Poco dopo le 17, due mezzi pesanti si sono scontrati dopo che uno dei due ha invaso la corsia su cui proveniva, in direzione ... corrieredibologna.corriere.it