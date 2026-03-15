Schianto tra tre auto lungo la Sr71

Oggi pomeriggio, domenica 15 marzo, si è verificato uno schianto tra tre auto lungo la Sr71, in provincia di Arezzo. I soccorritori sono arrivati sul luogo dell’incidente poco dopo le 17, per prestare assistenza ai coinvolti. La dinamica dell’incidente e il numero di feriti non sono ancora stati resi noti. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico.

Incidente stradale oggi pomeriggio, domenica 15 marzo, in provincia di Arezzo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori poco dopo le 17. Il sinistro si è verificato lungo la strada regionale 71 a Castelnuovo, nel comune di Subbiano. Nell'incidente sono rimaste coinvolte tre vetture, di cui due frontalmente. A seguito dell'impatto sono stati allertati i soccorsi. Sono sopraggiunti i sanitari della Asl Toscana Sud Est con un'ambulanza infermierizzata della Misericordia di Subbiano, i vigili del fuoco del comando di Arezzo e i Carabinieri, che hanno effettuato i rilievi di legge. Gli occupanti delle vetture, all'arrivo della squadra dei vigili, erano già fuori dagli abitacoli. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Articoli correlati Leggi anche: Schianto tra auto e furgone lungo la tangenziale: feriti in ospedale Incidente tra due auto lungo la Pedemontana: tre persone incastrate tra le lamiereNotte di Tensione sulla Pedemontana: L’Estrarre di Vite dalle Lamiere e il Bilancio di un Venerdì Nero La serata di venerdì 6 febbraio si è conclusa... Tutto quello che riguarda Schianto tra tre auto lungo la Sr71 Temi più discussi: Incidente alle porte di Milano, schianto fra un tir, tre auto e un furgone: sette feriti; Schianto frontale tra due auto, un mezzo finisce nel fossato: morto un 29enne; Incidente a Roma tra un'auto e un furgone: un morto. I rilievi; Terribile schianto tra due auto sulla Olbia-Arzachena: tre persone ferite. Incidente sulla Palermo-Agrigento: A ogni pioggia si sfiora la tragediaPALERMO – Nuovo incidente sulla strada statale 121, ancora una volta all’altezza di contrada Coda di Volpe, dove a gennaio tre persone hanno perso la vita. Sono rimaste coinvolte tre auto: in base a ... livesicilia.it Incidente alle porte di Milano, schianto fra un tir, tre auto e un furgone: sette feritiÈ successo tra la statale 36 e la Tangenziale Nord in direzione Milano. Traffico in tilt lungo l'arteria stradale ... milanotoday.it Le vittime sono un uomo di 38 anni, alla guida di uno dei veicoli coinvolti nello schianto, e un'anziana di 73 anni facebook Schianto all'alba sulla Provinciale: incastrato tra le lamiere, arriva l'elisoccorso x.com