San Maurizio d’Opaglio | bimba di 6 anni cade dal balcone codice rosso

Una bambina di sei anni è caduta dal balcone di un appartamento al terzo piano a San Maurizio d’Opaglio. La protezione del balcone si è staccata, provocando la caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la bambina in codice rosso all’ospedale di Torino. Le sue condizioni cliniche sono attualmente sotto valutazione. Le autorità stanno raccogliendo informazioni sulla dinamica dell’incidente e sulle cause del distacco della protezione.

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