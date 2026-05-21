San Maurizio d’Opaglio | bimba di 6 anni cade dal balcone codice rosso
Una bambina di sei anni è caduta dal balcone di un appartamento al terzo piano a San Maurizio d’Opaglio. La protezione del balcone si è staccata, provocando la caduta. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato la bambina in codice rosso all’ospedale di Torino. Le sue condizioni cliniche sono attualmente sotto valutazione. Le autorità stanno raccogliendo informazioni sulla dinamica dell’incidente e sulle cause del distacco della protezione.
? Punti chiave Come è successo il distacco della protezione dal balcone al terzo piano?. Quali sono le condizioni cliniche attuali della bambina trasferita a Torino?. Perché le indagini si stanno concentrando sulla struttura dell'edificio coinvolto?. Come sono riusciti i soccorritori locali a stabilizzare la piccola nel parcheggio?.? In Breve Caduta avvenuta martedì 19 maggio verso le ore 19 in un parcheggio.. Soccorso immediato prestato dai volontari dell'Anpas di San Maurizio d'Opaglio.. Trasferimento urgente in elicottero verso l'ospedale Regina Margherita di Torino.. Indagini in corso sulla sicurezza delle barriere protettive al terzo piano. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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