San Maurizio d' Opaglio bambina di 6 anni cade dal terzo piano | è in codice rosso

Martedì 19 maggio, a San Maurizio d'Opaglio, una bambina di sei anni è caduta dal balcone di un appartamento al terzo piano. La ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della caduta.

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