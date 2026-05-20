San Maurizio d' Opaglio bambina di 6 anni cade dal terzo piano | è in codice rosso
Martedì 19 maggio, a San Maurizio d'Opaglio, una bambina di sei anni è caduta dal balcone di un appartamento al terzo piano. La ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della caduta.
Nella serata di martedì 19 maggio una bambina di sei anni è caduta dal balcone di un appartamento al terzo piano a San Maurizio d'Opaglio, sul lago d'Orta. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 in un edificio del centro, in via Roma.Secondo le prime ricostruzioni sulla dinamica, la piccola. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
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