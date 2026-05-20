San Maurizio d' Opaglio bambina di 6 anni cade dal terzo piano | è in codice rosso

Da novaratoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Martedì 19 maggio, a San Maurizio d'Opaglio, una bambina di sei anni è caduta dal balcone di un appartamento al terzo piano. La ragazza è stata immediatamente soccorsa e trasportata in codice rosso in ospedale. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per le verifiche del caso. Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle circostanze della caduta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella serata di martedì 19 maggio una bambina di sei anni è caduta dal balcone di un appartamento al terzo piano a San Maurizio d'Opaglio, sul lago d'Orta. L'incidente è avvenuto intorno alle 19 in un edificio del centro, in via Roma.Secondo le prime ricostruzioni sulla dinamica, la piccola. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Moncalieri, 23enne cade dall’ultimo piano del palazzo: soccorso sulla terrazza al primo piano, codice rosso

Più di 340 persone a San Maurizio d'Opaglio per sostenere le donne con disabilitàLa terza edizione della cena benefica "Dalla parte delle donne" ha raccolto più di 340 adesioni presso la struttura Più sport di San Maurizio...

san maurizio san maurizio d opaglioMeteo San Maurizio D'Opaglio OggiA San Maurizio d'Opaglio oggi generali condizioni di cielo poco nuvoloso, temperatura minima di 7°C e massima di 19°C. Nel dettaglio: cielo sereno al mattino, pioggia debole e schiarite al pomeriggio, ... ilmeteo.it

Meteo San Maurizio D'Opaglio DomaniA San Maurizio d'Opaglio domani sarà una giornata caratterizzata da nuvolosità di passaggio. Nel dettaglio: soleggiamento diffuso al mattino, nubi sparse al pomeriggio, cielo poco nuvoloso alla sera. ilmeteo.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web