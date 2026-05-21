San Marino | esperti e pazienti si incontrano sul diabete a maggio

A maggio si svolgerà a San Marino un incontro tra esperti e pazienti dedicato al diabete, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate alla gestione della condizione. Durante l’evento verranno trattati aspetti pratici e emotivi legati alla malattia, con un focus su come mantenere l’equilibrio tra cura fisica e benessere psicologico. Tra gli argomenti principali ci sono le strategie quotidiane per affrontare il diabete e i cinque pilastri fondamentali per una gestione efficace.

? Domande chiave Come si può gestire il diabete senza trascurare l'equilibrio emotivo? Quali sono i cinque pilastri per affrontare questa sfida quotidiana? Chi sono gli esperti internazionali che guideranno il confronto a San Marino? Perché la comunicazione tra genitori e figli è cruciale nella cura??? In Breve Convegno si terrà il 29 e 30 maggio a San Marino. Partecipano esperti come Stefano Del Prato, Antonio Ceriello e Francesco Branca. Il programma include rappresentanti di Diabete Ital . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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