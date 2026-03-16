Gli esperti hanno pubblicato nuove linee guida che indicano come lo sport possa contribuire alla gestione del diabete. Si consiglia di praticare attività aerobica, esercizi con i pesi e di equilibrio per migliorare il controllo della glicemia, mantenere il peso e ridurre i rischi legati alla malattia. Le raccomandazioni sono rivolte a chi convive con questa condizione e mirano a integrare l’attività fisica nella routine quotidiana.

Quando si convive col diabete, fare attività fisica non è un semplice consiglio da seguire, ma è parte integrante della terapia: aiuta ad abbassare della glicemia, contribuisce a ridurre l’insulino-resistenza e il peso corporeo. I vantaggi non finiscono qui e a metterli nero su bianco è anche la Società Italiana di Diabetologia, pronta a richiamare l’attenzione su un messaggio chiaro, per chi soffre di diabete: bisogna muoversi con regolarità e alternando modalità diverse di allenamento. Ancora oggi, nel mondo, il diabete interessa centinaia di milioni di persone ed è associato a un aumento del rischio cardiovascolare e alla perdita di massa muscolare, così come alterazioni metaboliche e mortalità precoce. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il diabete si cura anche con lo sport: le linee guida degli esperti

Articoli correlati

Leggi anche: La cura del fegato, a Bergamo nascono le nuove linee guida

Minori e tecnologie, il messaggio degli esperti: "I social non sono il problema, l’assenza di guida sì"Quali sono i rischi per i minori nell’utilizzo dei social media e di cosa hanno bisogno gli adolescenti per muoversi in modo sicuro e consapevole nel...

Una selezione di notizie su Il diabete si cura anche con lo sport...

Temi più discussi: Al Cuore del Diabete: riscrivere le regole della cura del diabete di tipo 2; Addio all'insulina, l'esperto del San Raffaele: Così cambieremo la vita dei diabetici; Patente e diabete: in senato un Ddl per semplificare le procedure; Il futuro della cura del diabete 1, Piemonti: Sfida ora è libertà da insulina.

Il diabete si cura anche con lo sport: le linee guida degli espertiMuoversi regolarmente migliora la glicemia e riduce l’insulino-resistenza. Gli esperti raccomandano di alternare diversi tipi di allenamento. gazzetta.it

Il futuro della cura del diabete 1, Piemonti: Sfida ora è libertà da insulinaContro il diabete di tipo 1, nel quadro dei progressi scientifici, l'obiettivo non è più sopravvivere, ma la nuova sfida è la libertà dall’insulina. A tracciare gli scenari prossimi venturi nella cura ... adnkronos.com

Maya è una cagnolina messicana che soffre di diabete e ha solo tre zampe, ed è diventata virale per l’uso di una protesi fatta in casa realizzata dalla sua padrona, Leticia Ortiz, con una bottiglia di plastica di Coca-Cola. Di fronte alla mancanza di risorse econo - facebook.com facebook

Diabete, riduzione del rischio cardiovascolare con stili di vita sani, sport e farmaci GLP-1 x.com