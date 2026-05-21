San Giuseppe Jato cittadinanza onoraria al prefetto Renato Cortese a trent' anni dall' arresto di Brusca

Il Comune di San Giuseppe Jato ha deciso di conferire la cittadinanza onoraria al prefetto Renato Cortese. La cerimonia si è svolta presso il Centro diurno Giorgio La Pira. La decisione è stata presa a trent'anni dall’arresto di un noto criminale, avvenuto nel territorio comunale. La consegna del riconoscimento è stata ufficializzata durante un evento pubblico. La cerimonia ha visto la partecipazione di esponenti comunali e cittadini.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il Comune di San Giuseppe Jato ha conferito ufficialmente la cittadinanza onoraria al prefetto Renato Cortese, nei locali del Centro diurno Giorgio La Pira. Un riconoscimento che ha assunto un significato storico e civile profondo, celebrato in occasione del trentesimo anniversario della cattura. 🔗 Leggi su Palermotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video San Giuseppe Jato: conferita la cittadinanza onoraria al prefetto Renato Cortese Sullo stesso argomento San Giuseppe Jato: Cortese cittadino onorario per la cattura di Brusca? Domande chiave Chi sono i funzionari che hanno collaborato alla cattura dei Brusca? Come ha operato il Prefetto per neutralizzare i vertici di Cosa... San Giuseppe Jato, l’ex questore Renato Cortese diventerà cittadino onorarioIl prefetto Renato Cortese, già dirigente del Servizio centrale operativo, questore di Palermo e figura simbolo del contrasto alla criminalità... San Giuseppe Jato (PA), il sindaco Siviglia: Cittadinanza onoraria a Renato Cortese. Servitore delle Istituzioni che ha segnato la storia del nostro territorio dlvr.it/TSWbXs x.com San Giuseppe Jato, conferita la cittadinanza onoraria al prefetto Renato CorteseSan Giuseppe Jato – Il Comune di San Giuseppe Jato ha conferito ufficialmente la cittadinanza onoraria al prefetto Renato Cortese, nei locali del Centro diurno Giorgio La Pira. Un riconoscimento che h ... teleoccidente.it Renato Cortese cittadino onorario di San Giuseppe Jato, Romano (Siulp): Uomo di grande coraggio e dal micidiale acume investigativoIl prefetto contribuì alla cattura di Bernardo Provenzano e dei fratelli Brusca insieme alla sezione 'Catturandi' della Mobile di Palermo ... adnkronos.com