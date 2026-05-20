A San Giuseppe Jato, un cittadino è stato insignito del titolo di cittadino onorario in seguito alla sua partecipazione alla cattura di un noto ricercato. La cattura ha coinvolto diversi funzionari delle forze dell’ordine e del sistema giudiziario, i quali hanno collaborato per individuare e arrestare l’uomo. Il Prefetto ha adottato misure specifiche per neutralizzare i vertici dell’organizzazione criminale, coordinando operazioni di polizia e monitorando attentamente le attività sospette nella zona.

? Domande chiave Chi sono i funzionari che hanno collaborato alla cattura dei Brusca?. Come ha operato il Prefetto per neutralizzare i vertici di Cosa Nostra?. Perché il sindicato ha espresso solidarietà verso il Prefetto Cortese?. Cosa lega l'arresto di Giovanni Brusca al percorso giudiziario attuale?.? In Breve Il sindacale Felice Romano del Siulp ha lodato l'operato del Prefetto.. L'onorificenza celebra il trentesimo anniversario della cattura avvenuta il 20 maggio 1996.. Cortese affronta da oltre 13 anni il procedimento giudiziario relativo al caso Shalabayeva.. Le indagini coinvolsero la sezione Catturandi della Squadra Mobile di Palermo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Giuseppe Jato: Cortese cittadino onorario per la cattura di Brusca

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