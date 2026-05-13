San Giuseppe Jato l’ex questore Renato Cortese diventerà cittadino onorario

Il prefetto Renato Cortese, ex dirigente del Servizio centrale operativo e questore di Palermo, sarà ufficialmente insignito del titolo di cittadino onorario nel comune di San Giuseppe Jato, in provincia di Palermo. La decisione è stata annunciata dall’amministrazione locale, che ha deciso di riconoscere pubblicamente il suo ruolo nella lotta alla criminalità organizzata. La cerimonia si svolgerà nelle prossime settimane, alla presenza delle autorità cittadine.

Il prefetto Renato Cortese, già dirigente del Servizio centrale operativo, questore di Palermo e figura simbolo del contrasto alla criminalità organizzata, sarà cittadino onorario di San Giuseppe Jato, nel Palermitano. Ad annunciarlo, dal teatro Politeama di Palermo, è stato il sindaco Giuseppe.🔗 Leggi su Palermotoday.it

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