San Giovanni Valdarno attivi da domani i rilevatori di infrazioni semaforiche

A partire da domani, a San Giovanni Valdarno saranno attivi i nuovi rilevatori automatici di infrazioni semaforiche. Questi dispositivi sono stati installati nelle strade principali della città e monitoreranno il rispetto dei semafori durante tutto il giorno. La loro funzione è quella di registrare eventuali passaggi con il semaforo rosso, permettendo agli organi competenti di intervenire in caso di infrazione. La decisione di attivare i rilevatori è stata comunicata dall’amministrazione comunale.

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