San Giovanni Valdarno attivi da domani i rilevatori di infrazioni semaforiche
A partire da domani, a San Giovanni Valdarno saranno attivi i nuovi rilevatori automatici di infrazioni semaforiche. Questi dispositivi sono stati installati nelle strade principali della città e monitoreranno il rispetto dei semafori durante tutto il giorno. La loro funzione è quella di registrare eventuali passaggi con il semaforo rosso, permettendo agli organi competenti di intervenire in caso di infrazione. La decisione di attivare i rilevatori è stata comunicata dall’amministrazione comunale.
I nuovi rilevatori automatici per le infrazioni semaforiche entrano in funzione a San Giovanni Valdarno a partire da domani. I dispositivi, installati dall'amministrazione comunale nell'ambito delle misure per la sicurezza stradale, sono posizionati in due punti della viabilità cittadina. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it
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