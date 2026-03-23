Notte di fuoco a San Giovanni Valdarno | distrutta la sala da ballo Kliss

Da lortica.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

SAN GIOVANNI VALDARNO – Un incendio di vaste proporzioni ha devastato nella notte la sala da ballo Kliss (ex Ardenza), riducendo la struttura a un cumulo di macerie. Le fiamme, secondo le prime ipotesi, sarebbero state innescate da un corto circuito all’impianto elettrico. L’allarme è scattato poco dopo le 23:30, quando il rogo era già in fase avanzata. All’arrivo dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo – intervenuti con squadre dalla sede centrale e dal distaccamento del Valdarno, supportati anche dal personale di Figline Valdarno (Firenze) – il locale risultava completamente avvolto dalle fiamme. Imponente il dispositivo di soccorso, con due autopompe serbatoio e due autobotti impegnate nelle operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Lortica.it

notte di fuoco a san giovanni valdarno distrutta la sala da ballo kliss
© Lortica.it - Notte di fuoco a San Giovanni Valdarno: distrutta la sala da ballo Kliss

Articoli correlati

Sala da ballo a San Giovanni distrutta dalle fiammeArezzo, 23 marzo 2026 – I Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo, con squadre provenienti dal distaccamento di Valdarno e dalla sede centrale di...

San Giovanni Valdarno: incendio nella notte in un capannone, cane salvato dai vigili del fuocoLe fiamme hanno coinvolto alcune strutture al cui interno si trovavano macchine agricole e altre attrezzature.

Contenuti utili per approfondire Notte di fuoco a San Giovanni Valdarno...

Temi più discussi: Notte di fuoco in Cisgiordania, i coloni assaltano sei comunità; Alghero, incendio nella notte vicino all’aeroporto: 14 auto distrutte; Notte di fuoco a Scicli, al rogo uno storico banco di ortofrutta; Notte di fuoco, finale amaro. Ma le Foxes restano prime per un soffio.

Londra, attacco antisemita davanti a una sinagoga: ambulanze a fuoco, sentite forti esplosioni nel cuore della notteNotte di terrore a Londra. Oggi, poco prima dell’alba, diverse ambulanze appartenenti a un’organizzazione ebraica di volontariato per il soccorso sono state incendiate all’esterno di una sinagoga in u ... affaritaliani.it

notte di notte di fuoco aBari, notte di fuoco a Carbonara 2: colpi di pistola contro una casa, poi il rogo della pizzeria. Il titolare esclude il doloIndagini su quanto avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Nel locale lo scorso luglio si era già verificato un altro incendio pare originato da un guasto. Ora dovrà essere chiarito se i due episo ... lagazzettadelmezzogiorno.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.