SAN GIOVANNI VALDARNO – Un incendio di vaste proporzioni ha devastato nella notte la sala da ballo Kliss (ex Ardenza), riducendo la struttura a un cumulo di macerie. Le fiamme, secondo le prime ipotesi, sarebbero state innescate da un corto circuito all’impianto elettrico. L’allarme è scattato poco dopo le 23:30, quando il rogo era già in fase avanzata. All’arrivo dei Vigili del Fuoco del Comando di Arezzo – intervenuti con squadre dalla sede centrale e dal distaccamento del Valdarno, supportati anche dal personale di Figline Valdarno (Firenze) – il locale risultava completamente avvolto dalle fiamme. Imponente il dispositivo di soccorso, con due autopompe serbatoio e due autobotti impegnate nelle operazioni di spegnimento. 🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Notte di fuoco a San Giovanni Valdarno: distrutta la sala da ballo Kliss

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