San Giovanni | da domani attivi i nuovi rilevatori di infrazioni semaforiche in due intersezioni cittadine

A partire da domani, due intersezioni in città saranno dotate di nuovi dispositivi per il rilevamento automatico delle infrazioni semaforiche. Questi strumenti, installati nelle aree interessate, registrano le violazioni del codice della strada e inviano le sanzioni alle autorità competenti. L'attivazione di questi rilevatori fa parte di un intervento volto a migliorare la sicurezza stradale e a ridurre il rischio di incidenti causati da passaggi con il rosso. La loro operatività sarà monitorata nelle prossime settimane.

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Arezzo, 21 maggio 2026 – Saranno attivi da domani i nuovi rilevatori di infrazioni semaforiche installati nel territorio comunale di San Giovanni Valdarno, nell’ambito delle azioni promosse dall’Amministrazione comunale per rafforzare la sicurezza stradale e la tutela di tutti gli utenti della strada. Le apparecchiature sono state collocate in due punti della viabilità cittadina: all’impianto semaforico di Lungarno Risorgimento all’intersezione con via Don Luigi Sturzo e all’impianto semaforico di Lungarno Guido Reni all’intersezione con il ponte Ipazia d’Alessandria. L’attivazione dei dispositivi arriva al termine di un percorso tecnico e amministrativo che ha previsto tutte le verifiche necessarie per garantirne il corretto funzionamento. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - San Giovanni: da domani attivi i nuovi rilevatori di infrazioni semaforiche in due intersezioni cittadine ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sumerian Records Show That The Watchers Were Egypts First Owners! Here's Why History For Sleep Sullo stesso argomento San Giovanni Valdarno, attivi da domani i rilevatori di infrazioni semaforicheI nuovi rilevatori automatici per le infrazioni semaforiche entrano in funzione a San Giovanni Valdarno a partire da domani. Sesto San Giovanni: 6 nuovi ambulatori e servizi attiviSesto San Giovanni accoglie domani l’attivazione dei primi servizi presso la nuova Casa di Comunità situata in via Oslavia 1, un edificio comunale... Indagine ai confini del sacro, domani #16maggio ore 8.00 su #Tv2000. Il sacro mantello di #SanFrancesco arriva a San Giovanni Rotondo. Un ponte di fede tra #Assisi e il #Gargano, nel segno di #PadrePio. La #reliquia sarà esposta fino a luglio. Un evento s x.com Il reliquario del dente di San Giovanni Battista, IX secolo d.C., fatto d'oro e pietre preziose, ora custodito nel Museo e Tesoro del Duomo di Monza in Italia [952x1150] reddit Meteo Penna San Giovanni DomaniA Penna San Giovanni domani sarà una giornata caratterizzata da cielo sereno o poco nuvoloso. Nel dettaglio: cielo sereno al mattino, poche nubi al pomeriggio, cielo sereno alla sera. ilmeteo.it