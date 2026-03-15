A Sesto San Giovanni domani vengono inaugurati sei nuovi ambulatori e servizi presso la Casa di Comunità in via Oslavia 1. L’edificio comunale, che in passato ospitava l’ufficio Igiene, ora accoglie le strutture dedicate alla salute e ai servizi sociosanitari. La riqualificazione dell’immobile permette di offrire assistenza sanitaria in un’area strategica della città. La cerimonia di apertura si svolgerà nella stessa giornata.

Sesto San Giovanni accoglie domani l’attivazione dei primi servizi presso la nuova Casa di Comunità situata in via Oslavia 1, un edificio comunale che ospitava storicamente l’ufficio Igiene. Questa struttura, costata complessivamente quasi tre milioni di euro con un contributo di due milioni e mezzo dal Pnrr, rappresenta il quinto presidio territoriale dell’Asst Nord Milano a entrare pienamente nel regime operativo. L’obiettivo dichiarato è offrire ai cittadini un unico punto di riferimento per rispondere ai bisogni sanitari e sociosanitari, eliminando la frammentazione dei servizi. Il direttore generale Tommaso Russo ha sottolineato come questa sia la struttura più grande per dimensione e varietà di servizi all’interno dell’intera Asst. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sesto San Giovanni: 6 nuovi ambulatori e servizi attivi

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