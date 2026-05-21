San Giorgio a Liri nuovo raid con simboli nazisti contro la sede del PD | è il terzo attacco in un mese

A San Giorgio a Liri, nella stessa sede del Partito Democratico, sono stati lasciati nuovi simboli nazisti e scritte offensive. Questo è il terzo episodio di vandalismo in meno di un mese che riguarda il locale partito. Gli atti sono stati compiuti da persone sconosciute, che hanno danneggiato gli esterni dell'edificio con messaggi e simboli di chiara provenienza nazista. La situazione si inserisce in un periodo di ripetuti atti vandalici contro la stessa sede politica.

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Un'escalation preoccupante che va oltre il semplice vandalismo. Per la terza volta nell'arco di meno di un mese, la sezione locale del Partito Democratico di San Giorgio a Liri è finita nel mirino di ignoti che ne hanno deturpato gli esterni con messaggi d'odio e simboli di chiara matrice nazista. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video The Venetians by M. E. Braddon | A Tale of Passion, Power & Intrigue in Venice |Full audiobook Sullo stesso argomento San Giorgio a Liri, al via l’asfaltatura di Corso Spatuzzi in vista del Giro d’Italia"Importanti novità per la viabilità di San Giorgio a Liri, dove a breve prenderanno il via i lavori di asfaltatura attesi da tempo. Strage a San Diego: simboli nazisti nell’auto dei due aggressori? Punti chiave Come hanno fatto due minorenni a pianificare un attacco simile? Cosa hanno trovato gli investigatori nell'auto degli aggressori?... A San Giorgio a Liri (Frosinone) è stata rimossa la bandiera del Pd dalla sezione locale, sostituita da un tricolore con la scritta viva il duce. Un atto squadrista che colpisce un circolo intitolato a Luigi De Rosa, giovane ucciso in un agguato nero. #matrice x.com Meteo San Giorgio a Liri Oggi - Previsioni del tempo orarieA San Giorgio a Liri oggi sarà una giornata caratterizzata da cielo parzialmente nuvoloso, temperatura minima di 9°C e massima di 22°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo poco nuvoloso al mattino, n ... ilmeteo.it Meteo San Giorgio A Liri OggiA San Giorgio a Liri oggi generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, temperatura minima 12°C, massima 25°C. In particolare avremo cielo sereno al mattino, nubi sparse durante il resto dell ... ilmeteo.it