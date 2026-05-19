Due minorenni sono stati coinvolti in un attacco a San Diego, durante il quale sono stati trovati simboli nazisti all’interno dell’auto usata dai due giovani. Gli investigatori hanno analizzato il veicolo e hanno scoperto vari simboli e riferimenti a ideologie di stampo nazista, oltre a materiale che potrebbe suggerire una pianificazione preventiva dell’azione. Non sono state rese note le modalità con cui i minorenni avrebbero organizzato l’attacco, né i motivi specifici che li hanno spinti a compierlo.

? Punti chiave Come hanno fatto due minorenni a pianificare un attacco simile?. Cosa hanno trovato gli investigatori nell'auto degli aggressori?. Perché uno degli assalitori aveva sottratto l'arma in casa?. Quali legami passati collegano la moschea agli eventi dell'11 settembre?.? In Breve Aggressori Cain Clark di 17 anni e Caleb Velasquez di 18 anni deceduti.. Auto degli assalitori conteneva adesivi SS nazisti e messaggi anti-islamici.. L'attacco è avvenuto alle ore 9:42 presso il centro islamico di San Diego.. Imam Taha Hassane ha denunciato l'intolleranza religiosa dopo la strage.. Almeno tre persone hanno perso la vita nella mattinata di questo martedì 19 maggio a San Diego, dopo che due giovani hanno preso di mira il centro islamico della città con un attacco armato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Strage a San Diego: simboli nazisti nell’auto dei due aggressori

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