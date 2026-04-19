San Giorgio a Liri al via l’asfaltatura di Corso Spatuzzi in vista del Giro d’Italia

A San Giorgio a Liri sono iniziati i lavori di asfaltatura di Corso Spatuzzi, intervento che riguarda una strada molto frequentata del paese. I lavori, che riguardano la sistemazione del manto stradale, sono stati avviati in previsione del passaggio del Giro d’Italia. La riqualificazione della strada si inserisce nel programma di interventi sulla viabilità locale.

"Importanti novità per la viabilità di San Giorgio a Liri, dove a breve prenderanno il via i lavori di asfaltatura attesi da tempo. L’intervento, reso possibile grazie alla collaborazione tra la Regione Lazio e Astral, interesserà in particolare Corso Spatuzzi, una delle arterie principali del.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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