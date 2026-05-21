San Giorgio a Liri escalation contro il circolo Pd

Da frosinonetoday.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A San Giorgio a Liri proseguono gli atti vandalici e le intimidazioni contro la sede del Partito Democratico. Non si registrano ancora motivazioni ufficiali o responsabili identificati per questi episodi, che si sono succeduti nel corso delle ultime settimane. La situazione ha portato le autorità a intervenire per fare chiarezza e garantire la sicurezza della sede politica. La comunità locale si trova ora a fare i conti con questa serie di eventi che coinvolgono direttamente il territorio e le sue istituzioni.

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Non si ferma la scia di atti vandalici e intimidatori contro la sede del Partito Democratico di San Giorgio a Liri. Nelle ultime ore il circolo cittadino è stato nuovamente imbrattato con simboli nazisti e scritte d’odio: si tratta del terzo episodio registrato nell’ultimo mese. La vicenda aveva. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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