San Giorgio a Liri escalation contro il circolo Pd

A San Giorgio a Liri proseguono gli atti vandalici e le intimidazioni contro la sede del Partito Democratico. Non si registrano ancora motivazioni ufficiali o responsabili identificati per questi episodi, che si sono succeduti nel corso delle ultime settimane. La situazione ha portato le autorità a intervenire per fare chiarezza e garantire la sicurezza della sede politica. La comunità locale si trova ora a fare i conti con questa serie di eventi che coinvolgono direttamente il territorio e le sue istituzioni.

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