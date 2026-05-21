San Giorgio a Liri escalation contro il circolo Pd
A San Giorgio a Liri proseguono gli atti vandalici e le intimidazioni contro la sede del Partito Democratico. Non si registrano ancora motivazioni ufficiali o responsabili identificati per questi episodi, che si sono succeduti nel corso delle ultime settimane. La situazione ha portato le autorità a intervenire per fare chiarezza e garantire la sicurezza della sede politica. La comunità locale si trova ora a fare i conti con questa serie di eventi che coinvolgono direttamente il territorio e le sue istituzioni.
Non si ferma la scia di atti vandalici e intimidatori contro la sede del Partito Democratico di San Giorgio a Liri. Nelle ultime ore il circolo cittadino è stato nuovamente imbrattato con simboli nazisti e scritte d’odio: si tratta del terzo episodio registrato nell’ultimo mese. La vicenda aveva. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Sullo stesso argomento
Nuovo attacco fascista al circolo Pd a San Giorgio a Liri, la minaccia: “Comunisti di m… vi perseguiteremo”Una nuova aggressione a sfondo fascista, la terza in un mese, contro il circolo Pd di San Giorgio a Liri (Frosinone).
Leggi anche: San Giorgio a Liri, nuovo raid con simboli nazisti contro la sede del PD: è il terzo attacco in un mese
A San Giorgio a Liri (Frosinone) è stata rimossa la bandiera del Pd dalla sezione locale, sostituita da un tricolore con la scritta viva il duce. Un atto squadrista che colpisce un circolo intitolato a Luigi De Rosa, giovane ucciso in un agguato nero. #matrice x.com
Dopo le accuse assurde rivolte all’ex Simdaco di San Giorgio a Liri Francesco Lavalle l’abbiamo chiamato e incontrato perché siamo certi che l’informazione si faccia in questo modo. Non si può montare un caso e sbattere chiunque sulla stampa nazionale se facebook
Nuovo attacco fascista al circolo Pd a San Giorgio a Liri, la minaccia: Comunisti di m… vi perseguiteremoUna nuova aggressione a sfondo fascista, la terza in un mese, contro il circolo Pd di San Giorgio a Liri (Frosinone) ... fanpage.it
Meteo San Giorgio A Liri OggiA San Giorgio a Liri oggi generali condizioni di cielo molto nuvoloso o coperto, temperatura minima 12°C, massima 25°C. In particolare avremo cielo sereno al mattino, nubi sparse durante il resto dell ... ilmeteo.it