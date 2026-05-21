Nuovo attacco fascista al circolo Pd a San Giorgio a Liri la minaccia | Comunisti di m… vi perseguiteremo

Nella località di San Giorgio a Liri, si è verificata una nuova aggressione a sfondo fascista nei confronti del circolo del Partito Democratico. Questa è la terza minaccia rivolta allo stesso locale nel corso di un mese. La minaccia includeva le parole: “Comunisti di m... vi perseguiteremo”. Le autorità stanno seguendo le indagini e hanno avviato accertamenti per identificare gli autori dell’atto. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

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