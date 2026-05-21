Nuovo attacco fascista al circolo Pd a San Giorgio a Liri la minaccia | Comunisti di m&#8230; vi perseguiteremo

Da fanpage.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella località di San Giorgio a Liri, si è verificata una nuova aggressione a sfondo fascista nei confronti del circolo del Partito Democratico. Questa è la terza minaccia rivolta allo stesso locale nel corso di un mese. La minaccia includeva le parole: “Comunisti di m... vi perseguiteremo”. Le autorità stanno seguendo le indagini e hanno avviato accertamenti per identificare gli autori dell’atto. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

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Una nuova aggressione a sfondo fascista, la terza in un mese, contro il circolo Pd di San Giorgio a Liri (Frosinone). Una svastica disegnata e le minacce: "Comunisti di merda. Vi continueremo a perseguitare". Nella targa all'ingresso comparsa nella notte anche la scritta "Viva il Duce". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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