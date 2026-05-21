San Donà di Piave il grande rugby in scena domenica
Domenica 24 maggio 2026, a San Donà di Piave, si svolgeranno eventi sportivi dedicati al rugby. La giornata prevede la 40ª edizione del “Torneo Città di San Donà di Piave”, dedicato alle categorie di minirugby, e il confronto tra la squadra locale e quella di Perugia, valido per i playoff e la possibilità di ottenere la promozione. L’intera giornata sarà caratterizzata da attività sportive e incontri tra le squadre coinvolte, attirando appassionati e famiglie nella città.
Sarà una giornata interamente dedicata alla palla ovale quella di domenica 24 maggio 2026 a San Donà di Piave, dove andranno in scena la 40ª edizione del “Torneo Città di San Donà di Piave” dedicato al minirugby e il match playoff del Rugby San Donà 1959 contro Rugby Perugia per la promozione in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
RUGBY SAN DONÀ, DOMENICA IL PRIMO ATTO DEI PLAYOFF
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