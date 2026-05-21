San Donà di Piave il grande rugby in scena domenica

Domenica 24 maggio 2026, a San Donà di Piave, si svolgeranno eventi sportivi dedicati al rugby. La giornata prevede la 40ª edizione del “Torneo Città di San Donà di Piave”, dedicato alle categorie di minirugby, e il confronto tra la squadra locale e quella di Perugia, valido per i playoff e la possibilità di ottenere la promozione. L’intera giornata sarà caratterizzata da attività sportive e incontri tra le squadre coinvolte, attirando appassionati e famiglie nella città.

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