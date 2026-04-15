Mangia arriva il grande Street Food Festival a San Donà di Piave cucine da tutta Italia e musica

Da venerdì 17 a domenica 19 aprile, San Donà di Piave ospiterà il Mangia Street Food Festival, un evento dedicato alla cucina di strada con cucine provenienti da diverse regioni italiane. L’appuntamento prevede stand gastronomici e musica dal vivo, offrendo ai visitatori un’occasione di assaggiare specialità locali e nazionali. La manifestazione si svolgerà nel centro della città e durerà tre giorni.

Ritorna a San Donà di Piave dal 17 al 19 aprile il tradizionale appuntamento con il grande evento dedicato alla cucina di strada, solo per un weekend sarà di nuovo Mangia Street Food Festival, sapori incredibili e musica che spinge.Un evento ormai iconico, che celebra la cucina di strada e il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: Dai burger gourmet alle cucine dal mondo: tornano le golosità del Truck’n’Food Street Festival Leggi anche: A Calenzano arriva "Musica in piazza": tre giorni di musica, ballo e street food Argomenti più discussi: Mangia Street Food Festival: a San Donà di Piave torna la festa del gusto; International Street Food al Parco Moretti; Cosa fare a Monza e dintorni nel weekend: gli 8 eventi (anche gratis) scelti per voi; A Scandicci arriva il Food and Street, il giro del mondo del gusto. Arriva l’International Street Food. Sapori dal mondo nel parcoUn lungo weekend dedicato ai sapori del mondo nel cuore dell’Emilia. Da domani a domenica il Parco della Rimembranza a Carpi ospiterà la nona tappa della decima edizione dell’International Street Food ... msn.com FALCONARA STREET FOOD FESTIVAL PIAZZA G.MAZZINI Oggi siamo aperti a Pranzo e Cena,vi presentiamo i piatti tipici di uno dei nostri Truck Food. TUSCANY FOOD: L’Autentica Tradizione Toscana su Ruote! Se cerchi i sapori veri e genuini della - facebook.com facebook