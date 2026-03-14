A San Donà di Piave, un uomo di 82 anni è stato trovato senza vita nel Piave. La sua scomparsa ha suscitato grande attenzione tra i residenti e le autorità locali, che hanno avviato le procedure di soccorso e indagine. La notizia ha fatto rapidamente il giro della comunità, lasciando tutti sconvolti per quanto accaduto.

Un tragico epilogo ha colpito la comunità di San Donà di Piave, dove un anziano di 82 anni è stato ritrovato senza vita nel fiume. Pietro Pivato, originario di Musile di Piave, era scomparso mentre cercava erbe selvatiche lungo l’argine del fiume. L’incidente si è verificato sabato mattina 14 marzo 2026, in località Passarella, vicino al ponte Granatieri di Sardegna. Le ricerche, durate ventiquattro ore, hanno portato al recupero del corpo dai sommozzatori dei vigili del fuoco nelle acque del Piave. La Mappa delle Ricerche e il Ruolo delle Forze. Il coordinamento operativo ha coinvolto una vasta rete di sicurezza pubblica per gestire la scomparsa dell’uomo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Donà: l’82enne caduto nel Piave, un tragico epilogo

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