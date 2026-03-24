Giornata Missionari martiri testimoni della fede nel mondo

Il 24 marzo si svolge la Giornata di preghiera e digiuno dedicata ai Missionari Martiri, una ricorrenza istituita da 34 anni dalla Chiesa. La giornata rende omaggio ai missionari cattolici uccisi nel corso degli anni e si concentra sulla memoria di coloro che hanno dato la vita nel nome della fede. La data è riconosciuta a livello internazionale e coinvolge diverse comunità.

Da 34 anni la Chiesa celebra la “Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei Missionari Martiri”. La celebra il 24 marzo ricordando i martiri e i testimoni cattolici uccisi. La testimonianza di don Giuseppe Pizzoli, direttore della Fondazione Missio. Servizio di Maurizio Di Schino RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Giornata Missionari martiri, testimoni della fede nel mondo Articoli correlati Leggi anche: Giornata dei Missionari Martiri, testimoni di fede accanto agli ultimi Leggi anche: Veglia per i martiri missionari Nel nome di monsignor Romero Giornata Missionari martiri, testimoni della fede nel mondo Tutto quello che riguarda Giornata Missionari Temi più discussi: Martiri missionari, Gente di Primavera; Giornata dei Missionari martiri; La giornata dei Missionari martiri ricorda la missione più autentica della Chiesa; Nelle messe di oggi il ricordo dei missionari martiri. Giornata missionari martiri: Vitali (Missio Giovani), ricordiamo chi dona la propria vita a servizio del Vangelo e degli ultimiFare memoria di uomini e donne di ordinario coraggio quotidiano nel loro servizio del Vangelo: è lo scopo della Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei Missionari martiri, promossa da Missio ... agensir.it Missionari Martiri: gente di primaveraOggi, nella data in cui si fa memoria dell’assassinio di mons. Oscar Romero, arcivescovo di San Salvador, avvenuto il 24 marzo 1980, ricorre la 34^ Giornata dei Missionari Martiri, a causa del suo imp ... korazym.org #TG2000 - Si celebra oggi la trentaquattresima Giornata dei Missionari Martiri. Un invito a ricordare coloro che hanno donato la propria vita al servizio del Vangelo. #24marzo #Missionari #chiesa #Giornatadeimissionarimartiri #NEWS #TV2000 - facebook.com facebook #TG2000 - Giornata dei #Missionari Martiri, testimoni di fede accanto agli ultimi #24marzo #chiesa #Giornatadeimissionarimartiri #NEWS #TV2000 @tg2000it @acs_italia x.com