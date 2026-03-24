Giornata Missionari martiri testimoni della fede nel mondo

Da tv2000.it 24 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 24 marzo si svolge la Giornata di preghiera e digiuno dedicata ai Missionari Martiri, una ricorrenza istituita da 34 anni dalla Chiesa. La giornata rende omaggio ai missionari cattolici uccisi nel corso degli anni e si concentra sulla memoria di coloro che hanno dato la vita nel nome della fede. La data è riconosciuta a livello internazionale e coinvolge diverse comunità.

Da 34 anni la Chiesa celebra la “Giornata di preghiera e digiuno in memoria dei Missionari Martiri”. La celebra il 24 marzo ricordando i martiri e i testimoni cattolici uccisi. La testimonianza di don Giuseppe Pizzoli, direttore della Fondazione Missio. Servizio di Maurizio Di Schino RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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