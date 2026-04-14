Il 14 aprile 2026, in occasione del secondo martedì di Pasqua, la Chiesa ricorda i Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo, considerati martiri romani del III secolo. La commemorazione si svolge nel giorno dedicato a questi santi che, secondo la tradizione, sono stati uccisi a Roma durante il periodo delle persecuzioni cristiane. La data segna un momento di memoria per le vittime di quel tempo e delle loro testimonianze di fede.

Nell’odierno martedì della II settimana di Pasqua (14 aprile 2026) la Chiesa fa memoria dei Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo, martiri romani del III secolo. La loro vicenda è tramandata dalla Passio di santa Cecilia: Valeriano, sposo della martire di Trastevere, abbracciò la fede e la condivise con il fratello Tiburzio; dediti alla sepoltura dei cristiani, furono arrestati e condannati. In carcere convertirono il funzionario Massimo, che li seguì fino al martirio. Le fonti antiche sono sobrie, ma concordi nel ricordarne il culto a Roma. Il Martirologio li menziona insieme, mentre gli itinerari dei pellegrini del VII secolo indicano i loro sepolcri sulla Via Appia, presso il cimitero di Pretestato, dove sorsero memorie e basiliche frequentate dai devoti.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Santi Tiburzio, Valeriano e Massimo: martiri della Via Appia e testimoni della fede

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