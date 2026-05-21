Samurai Jay tra le star del Wonderlast Festival Tutti i nomi dell’edizione 2026 tra urban pop e rap

Il Wonderlast Festival si prepara a tornare nel luglio 2026, con due giornate di musica che si svolgeranno nel parco di Gubbio. Dopo aver annunciato il primo artista di rilievo, un rapper noto, sono stati svelati altri nomi che spaziano tra generi come urban, pop e rap. Tra le star attese c’è anche Samurai Jay, che si aggiunge alla lista degli artisti confermati per questa edizione. La manifestazione coinvolge diversi artisti e si svolge nel fine settimana tra il 11 e il 12 luglio.

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Dopo l’annuncio di Emis Killa come primo super ospite, il Wonderlast Festival ufficializza una nuova ondata di artisti che andranno ad arricchire l’edizione 2026, in programma sabato 11 e domenica 12 luglio al Wonderlast Park di Gubbio. La seconda, attesissima star è Samurai Jay (nella foto): reduce dal recente successo al Festival di Sanremo con il brano “Ossessione“ continua a collezionare numeri da capogiro. Inoltre, sul palco arriveranno anche Il Pagante, Ludwig, Marvin & Prezioso, Dino Brown (La storia della Dance) e 22simba. Un mix di urban, pop, rap ed elettronica che rappresenta perfettamente l’identità musicale del Wonderlast Festival: trasversale, contemporanea e pensata per una nuova generazione di pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Samurai Jay tra le star del Wonderlast Festival. Tutti i nomi dell’edizione 2026 tra urban, pop e rap ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sanremo 2026 - Alicia Keys canta Empire State of Mind Sullo stesso argomento I Subsonica tra i primi ospiti dell’edizione 2026 del Tagghiate Urban FestMELPIGNANO - Torna per l’estate 2026 il Tuf - Tagghiate Urban Fest - la rassegna musicale ideata e organizzata da Molly Arts Live che negli ultimi... Wonderlast Festival 2026: Emis Killa primo headliner della quinta edizione a GubbioTorna per la sua quinta edizione il Wonderlast Festival, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate italiana. Nuovo disco in uscita per Samurai Jay, che sarà tra i protagonisti di RTL 102.5 Power Hits Estate 2026 il 31 maggio al Centrale del Foro Italico a Roma! #SamuraiJayRTL1025 #RTL1025PHE26 x.com Samurai Jay, la vera Ossessione è Ema Stokholma3 cose che non sai e che vorresti sapere: ogni settimana in anteprima nella newsletter di Vanity Fair, Celebrity Watch ... vanityfair.it Belen Rodriguez, Colpo di Scena: l’Indizio su Samurai Jay Accende il Gossip. Ci Siamo Visti…Belen Rodriguez rompe il silenzio a È sempre mezzogiorno: l'incontro con Samurai Jay scatena il gossip. L'indizio fa sognare i fan ... mondotv24.it