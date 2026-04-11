I Subsonica tra i primi ospiti dell’edizione 2026 del Tagghiate Urban Fest
Nell’estate del 2026, il Tuf - Tagghiate Urban Fest torna a Melpignano. La rassegna musicale, organizzata da Molly Arts Live, si è affermata negli ultimi anni come uno degli eventi più vivaci della scena live nel Sud Italia. Tra i primi artisti annunciati come ospiti ci sono i Subsonica, pronti a esibirsi durante l’edizione 2026. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di musica dal vivo.
MELPIGNANO - Torna per l’estate 2026 il Tuf - Tagghiate Urban Fest - la rassegna musicale ideata e organizzata da Molly Arts Live che negli ultimi anni si è affermata come uno degli appuntamenti più dinamici della programmazione live nel Sud Italia.Il festival annuncia i primi ospiti della nuova.🔗 Leggi su Lecceprima.it
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