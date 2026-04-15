Il Wonderlast Festival 2026 si svolgerà a Gubbio e rappresenta la quinta edizione dell’evento musicale. La manifestazione si terrà durante l’estate italiana e vede la partecipazione di artisti di rilievo. Per questa edizione, il primo artista confermato come headliner è un rapper noto a livello nazionale, che farà il suo debutto sul palco dell’evento. La manifestazione coinvolge diverse giornate e si svolge in una location all’aperto.

Torna per la sua quinta edizione il Wonderlast Festival, uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’estate italiana. Le date da segnare in calendario sono 11 e 12 luglio 2026, quando il suggestivo Wonderlast Park di Gubbio (Perugia) si trasformerà in un grande spazio dedicato alla musica, alla condivisione e all’esperienza immersiva. E per iniziare a scaldare il pubblico, arriva il primo grande annuncio: Emis Killa sarà il primo headliner dell’edizione 2026. Un festival tra musica e natura. Wonderlast Festival si conferma un evento capace di unire generi musicali diversi e pubblico proveniente da tutta Italia, ispirandosi ai grandi festival del Nord Europa.🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Wonderlast Festival 2026: Emis Killa primo headliner della quinta edizione a Gubbio

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