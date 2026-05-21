Samurai Jay al Vulcano Buono sabato 23 maggio alle 17.00
Sabato 23 maggio alle 17:00, in Piazza Capri al Vulcano Buono, si terrà un evento di firmacopie con l'artista Samurai Jay. L'appuntamento si inserisce nel calendario di incontri con i fan di questa figura nota nel panorama musicale italiano. L'evento è aperto al pubblico e sarà possibile incontrare l'artista, ricevere autografi e scattare fotografie. Nessuna altra attività è prevista in questa occasione, che durerà circa un'ora.
Sabato 23 maggio, alle ore 17:00, Piazza Capri al Vulcano Buono ospiterà il firmacopie di Samurai Jay, tra gli artisti più apprezzati e seguiti della nuova scena musicale italiana. Reduce dal successo della hit “Ossessione”, primo disco di platino dell’ultimo Festival e per settimane tra i brani più ascoltati su Spotify, l’artista incontrerà i fan in occasione dell’uscita del nuovo album “AMATORE”, in uscita venerdì 22 maggio. Quello in programma al Vulcano Buono sarà l’unico firmacopie in Campania, un appuntamento esclusivo dedicato ai fan che desiderano vivere da vicino l’esperienza musicale e artistica di Samurai Jay. L’evento è riservato esclusivamente ai possessori del CD o del Vinile “AMATORE”. 🔗 Leggi su 2anews.it
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