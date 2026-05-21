Samurai Jay al Vulcano Buono sabato 23 maggio alle 17.00

Sabato 23 maggio alle 17:00, in Piazza Capri al Vulcano Buono, si terrà un evento di firmacopie con l'artista Samurai Jay. L'appuntamento si inserisce nel calendario di incontri con i fan di questa figura nota nel panorama musicale italiano. L'evento è aperto al pubblico e sarà possibile incontrare l'artista, ricevere autografi e scattare fotografie. Nessuna altra attività è prevista in questa occasione, che durerà circa un'ora.

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